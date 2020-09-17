Радий Хабиров о новом премьере Башкирии: «Он давно стал фигурой федерального масштаба»

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 17 сентября, в башкирском парламенте выступил глава региона Радий Хабиров. Он представил кандидатуру Андрея Назарова на пост премьер-министра регионального правительства. Он озвучил свои мотивы по выбору именно его.

- У нас был достаточный период, посмотреть на результаты его работы. На мой взгляд, Андрей Геннадьевич с этой работой вполне эффективно справляется. Я хотел бы, чтобы на этом месте работал человек, который уже чего-то в жизни добился, и для которого это место не является местом для достижения каких-то может быть меркантильных целей, - заявил Хабиров.

Речь главы республики депутаты встретили бурными и продолжительными аплодисментами.