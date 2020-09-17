Элвин Грей отпраздновал годовщину со своей девушкой в пятизвездочным спа-отеле

фото: инстаграм

Популярный башкирский певец Элвин Грей отпраздновал годовщину отношений со своей девушкой Инзилей Фатхутдиновой в пятизвездочном спа-отеле. Об этом в сторис своего инстаграма минувшей ночью рассказала избранница Юльякшина.

– Друзья, нам ровно год. Мы это выдержали, мы это смогли, – говорит девушка на видео, демонстрируя при этом роскошные апартаменты отеля. На кровати в номере к приезду звездной пары персонал соорудил декоративных лебедей – символ любви.

фото: инстаграм

Спа-отель, в который заселились влюбленные, располагается в городе Болгар (Татарстан) на берегу реки Волги. Это место довольно дорогое. Так, сутки в стандартном – и самом дешевом – номере с видом на сад для одного человека обойдется в 19 тысяч рублей, а люксовый – в 37 тысяч.