В Башкирии официально назначили премьер-министра

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Сегодня, 17 сентября, состоялось заседание Госсобрания-Курултая Башкирии. На повестку дня депутаты внесли вопрос о рассмотрении кандидатуры Андрея Назарова на должность премьер-министра регионального правительства. Ранее он занимал пост первого вице- премьера.

Спикер башкирского парламента Констинтин Толкачев так прокомментировал вынесение этого вопроса на пленарное заседание.

- Нам поступил пакет документов на Андрея Назарова, и сегодня мы рассмотрим его кандидатуру. В соответствии с Регламентом Государственного Собрания кандидату предстоит выступить на пленарном заседании с краткой программой планируемой им работы, ответить на вопросы депутатов, - заявил Толкачев.

В итоговом голосовании депутаты Курултая согласовали Андрея Назарова на пост премьер-министра правительства Башкирии. С сентября 2019 по сентябрь 2020 года Андрей Назаров работал в правительстве региона в качестве первого вице-премьера, а до этого управлял собственным бизнесом.