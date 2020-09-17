Парламент Башкирии рассмотрит кандидатуру Назарова на должность премьер-министра уже сегодня

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Депутаты башкирского парламента рассмотрят кандидатуру Андрея Назарова на должность премьер-министра правительства республики уже сегодня, 17 сентября. Перед началом первого пленарного заседания осенней сессии Госсобрание скорректировало повестку.

– Нам поступил пакет документов на Андрея Назарова, и сегодня мы рассмотрим его кандидатуру. В соответствии с Регламентом Государственного Собрания кандидату предстоит выступить на пленарном заседании с краткой программой планируемой им работы, ответить на вопросы депутатов. Согласие Государственного Собрания будет считаться полученным, если в поддержку Андрея Назарова проголосуют более половины от числа избранных депутатов, – сообщил спикер регионального парламента Константин Толкачев.

Напомним, что сейчас Назаров занимает должность первого вице-премьера. Формально премьер-министром является глава Башкирии Радий Хабиров. В случае согласования Госсобранием-Курултаем кандидатуры Андрея Геннадьевича именно руководитель республики назначит его премьером.

Напомним, слухи о том, что Назарова рассмотрят на должность премьер-министра, появились два дня назад.