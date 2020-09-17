В Башкирии при встречном столкновении внедорожника и легковушки погиб молодой мужчина

фото: ГИБДД РБ

В Кармаскалинском районе Башкирии при встречном столкновении внедорожника и легковушки погиб молодой мужчина. ДТП случилось в 16:00 16 сентября, сообщила региональная Госавтоинспекция.

На 24 километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк практически лоб в лоб столкнулись Mitsubishi L200 и вазовская «десятка». От удара у первой машины оторвалось колесо, и она врезалась в ограждение. Переднюю часть отечественного автомобиля смяло полностью, его водитель – 32-летний житель района – скончался от полученных травм до приезда медицинской помощи.

фото: ГИБДД РБ

16 сентября на дорогах Башкирии зафиксировано 11 ДТП, в которых один человек погиб и 12 – пострадали.