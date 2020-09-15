Радий Хабиров пообещал руководству БСК «подставить плечо»

на фото: Давыдов и Хабиров / glavarb.ru

Радий Хабиров заявил руководству БСК о готовности властей республики «подставить плечо» и предложил предприятию «дальше двигаться вместе». Глава Башкирии сегодня, 15 сентября, встретился с гендиректором сырьевой компании Эдуардом Давыдовым на выставке «Газ. Нефть. Технологии – 2020» в Уфе.

По словам гендира БСК, сейчас предприятие разрабатывает комплекс мер по безопасной добыче сырья из котлована горы Шахтау ниже водонесущих уровней. В частности, прорабатываются вопросы того, как очищать оттуда воду и куда ее сбрасывать.

Хабиров указал Давыдову на необходимость модернизации производства компании, решения экологических проблем и сохранения рабочих мест. Со стороны властей республики он пообещал оказать поддержку: «Мы готовы во всем подставить вам плечо, давайте дальше двигаться вместе».