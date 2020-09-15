В Уфе официально стартовал отопительный сезон

Отопление в жилых домах включат не позднее 22 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Уфы Ульфат Мустафин подписал постановление о начале отопительного сезона в социальных учреждениях – детсадах, школах и больницах. Об этом градоначальник объявил 15 сентября на оперативном совещании в администрации башкирской столицы. Он поручил руководителям структурных подразделений взять вопрос на особый контроль.

– Синоптики пока не прогнозируют нам бабье лето. Ждать мы тоже не можем. Сейчас для нас важно, чтобы не было всплеска заболеваемости среди детей и школьников, – мотивировал свое решение Мустафин.

Подать тепло в многоквартирные жилые дома сити-менеджер предложил не позднее 22 сентября, «или даже может пораньше» – власти города будут следить за обращениями жителей.