Супругу Радия Хабирова назвали самой влиятельной женщиной Башкирии

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Супруга Радия Хабирова Каринэ – самая влиятельная женщина Башкирии. Такой вывод сделало «Реальное время» в своем исследовании о представителях элит Поволжья. Издание поставило жену главы региона на девятое место в списке наиболее значимых фигур республики. В первую тройку вошли сам Радия Хабиров, первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров и руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин

В материале отмечается, что первая леди Башкирии создала Хабирову «образ любящего мужа и заботливого семьянина». Для этого Каринэ активно использует соцсети, где публикует фотографии и видео семейной жизни и быта. На своей странице в инстаграме она время от времени высказывается на злободневные темы, будь то проблема домашнего насилия или ситуация с коронавирусом. Каринэ Хабирова нередко посещает мероприятия социального характера и участвует в благотворительных акциях.

В декларации за 2019 год жена руководителя Башкирии указала доход в размере 905 тысяч рублей. В ее собственности значатся две квартиры – по 52,4 и 140,8 кв.м. В пользовании у нее находится квартира (79,9 кв.м.) и государственная дача (557,5 кв.м.).