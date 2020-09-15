Стало известно, кого в Башкирии будут вакцинировать от коронавируса в первую очередь

Вакцинировать не будут тех, кто уже переболел коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Башкирия сделала заявку на поставку вакцины от коронавируса. Об этом на еженедельном брифинге сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин. Он перечислил категории граждан, которые будут вакцинироваться от COVID-19 в первую очередь.

– Это медицинские работники, учителя и преподаватели, социальные работники, – уточнил чиновник.

В свою очередь специалист республиканского центра эпидемиологии Марина Скотарева рассказала, кого точно не будут прививать от инфекции. Речь идет о тех, кто уже переболел ковидом и у кого имеются противопоказания к вакцинации из-за других заболеваний или аллергии.