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Общество

Стало известно, кого в Башкирии будут вакцинировать от коронавируса в первую очередь

В список вошли несколько категорий граждан
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Вакцинировать не будут тех, кто уже переболел коронавирусом

Вакцинировать не будут тех, кто уже переболел коронавирусом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Башкирия сделала заявку на поставку вакцины от коронавируса. Об этом на еженедельном брифинге сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин. Он перечислил категории граждан, которые будут вакцинироваться от COVID-19 в первую очередь.

– Это медицинские работники, учителя и преподаватели, социальные работники, – уточнил чиновник.

В свою очередь специалист республиканского центра эпидемиологии Марина Скотарева рассказала, кого точно не будут прививать от инфекции. Речь идет о тех, кто уже переболел ковидом и у кого имеются противопоказания к вакцинации из-за других заболеваний или аллергии.

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