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Общество

Парламент Башкирии ужесточит требования к кандидатам на выборах

Избираться не смогут осужденные за убийство новорожденного и в состоянии аффекта
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Госсобрание примет законопроект на ближайшем пленарном заседании

Госсобрание примет законопроект на ближайшем пленарном заседании

Парламент Башкирии намерен расширить список преступлений, при судимости за которые будет запрещено выдвигать свою кандидатуру на участие в выборах в органы государственной власти и местного самоуправления. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.

Как пояснил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев, депутаты добавят в уже существующую норму перечень «еще из полусотни статей уголовного кодекса, преступления по которым считаются менее тяжкими». В черный список парламент внесет такие деяния как убийство в состоянии аффекта, угроза расправой или причинение тяжкого вреда здоровью, склонение к самоубийству, присвоение или растрата имущества, вовлечение детей в преступную деятельность, фальсификация избирательных документов.

В пресс-службе заксобрания уточнили, что избираться не смогут граждане, судимость у которых была погашена менее пяти лет назад.