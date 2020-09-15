Парламент Башкирии ужесточит требования к кандидатам на выборах

Госсобрание примет законопроект на ближайшем пленарном заседании

Парламент Башкирии намерен расширить список преступлений, при судимости за которые будет запрещено выдвигать свою кандидатуру на участие в выборах в органы государственной власти и местного самоуправления. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.

Как пояснил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев, депутаты добавят в уже существующую норму перечень «еще из полусотни статей уголовного кодекса, преступления по которым считаются менее тяжкими». В черный список парламент внесет такие деяния как убийство в состоянии аффекта, угроза расправой или причинение тяжкого вреда здоровью, склонение к самоубийству, присвоение или растрата имущества, вовлечение детей в преступную деятельность, фальсификация избирательных документов.

В пресс-службе заксобрания уточнили, что избираться не смогут граждане, судимость у которых была погашена менее пяти лет назад.