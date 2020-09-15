Потерял около 1 литра крови: житель Башкирии едва не лишился ноги из-за косилки

фото: instagram.com / Максим Забелин

Житель башкирской деревни Алгазино Рафис Урманов едва не лишился ноги из-за косилки. Из-за производственной травмы он потерял около одного литра крови. Мужчина доставили в уфимскую больницу, где врачи провели ему тяжелую операцию. О случае рассказал министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Инцидент произошел еще 27 июля. Рафис во время работы в поле нанес себе тяжелейшую травму ноги косилкой. Сначала ему оказали первичную помощь по месту жительства, а затем санавиация доставила мужчину в городскую клиническую больницу №21. Там ему поставили диагноз – частичная травматическая ампутация правой стопы. В экстренном порядке пациенту сделали реплантацию правой голени, операция прошла удачно.

– Послеоперационный период проходит с положительной динамикой. Можно уже с уверенностью сказать, что травмированная конечность прижилась и срастается, – сообщил Забелин.

Министр поблагодарил специалистов 21-й больницы за оперативную и профессиональную работу, а также пожелал скорейшего выздоровления Рафису Урманову.