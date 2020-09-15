«Все прошло на высоком уровне»: ЦИК – об избирательной кампании в Башкирии

В Башкирии проголосовали около 1,2 млн человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Избирательная кампания в Башкирии «прошла на высоком уровне». Об этом на оперативном совещании в правительстве республики заявила глава региональной ЦИК Илона Макаренко.

В своем докладе председатель избиркома рассказала, что явка на муниципальных выборах превысила 52% (около 1,2 млн человек). Лидером по количеству голосов стала «Единая Россия» (70%). На втором месте расположилась КПРФ (4%), на третьем – ЛДПР (3%). Самовыдвиженцы набрали около 14% голосов.

– Мы имеем полное право поздравить нашу партию «Единая Россия». Я считаю, что одной из составляющих этого, вполне неплохого результата – это то, что в тяжелое коронавирусное время партия была рядом с людьми, – прокомментировал итоги выборов глава республики Радий Хабиров, оценив избирательную кампанию как «чистую». – Сейчас лозунгов и трескотни всякой много, а реальных дел мало. И поэтому там, где какая-то структура – общественная или политическая – делом занимается, она, собственно, и дает такие результаты. Надо быть рядом с людьми и помогать, и всякую шелуху от себя отметать – тогда все будет хорошо.