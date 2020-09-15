Глава Башкирии официально представил нового начальника республиканской ФСИН

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Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в региональном правительстве официально представил нового начальника ФСИН РБ Владислава Дюзбу. Полковник внутренней службы начал работу в республике в качестве временно исполняющего обязанности 11 сентября.

– У нас, к сожалению, Алексей Львович Чириков [предыдущий глава ФСИН Башкирии] безвременно от нас ушел в 45 лет. Но вот у нас новый руководитель. С большим опытом человек. Возглавлял систему ФСИН в республике Саха, Якутия. Пожелаем ему тоже большого успеха, – сказал Хабиров.

Напомним, преемник Дзюбы – Алексей Чириков – скончался в конце августа. Он проходил лечение в республиканской клинической больнице имени Куватова.