Радий Хабиров предложил включить отопление в квартирах раньше срока

Отопление раньше срока могут дать при условии ухудшения погоды в ближайшие 2-4 дня Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил включить отопление в многоквартирных домах раньше срока при условии резкого ухудшения погоды. Об этом руководитель республики сказал на оперативном совещании в местном правительстве 15 сентября.

– У нас условная дата подача тепла в многоквартирные дома – 21 сентября. Тем не менее давайте мониторить ситуацию. Если в ближайшие 2-4 дня будет происходить ухудшение погодных условий, [] лучше подать тепло пораньше. Но подчеркиваю – если погода резко будет ухудшаться. На это обратите внимание, – обратился к коллегам Хабиров.

Он также поручил главам муниципалитетов уже сегодня рассмотреть вопрос подачи тепла в социальные учреждения – детсады, школы и больницы.