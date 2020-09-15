Коронавирус нашли в 41 школе Башкирии - болеют учителя и дети

!no_title Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 15 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр образования Айбулат Хажин заявил, что в школах республики подтвердились 67 случаев заражения коронавирусом.

- Это и учителя и ученики. На карантине находятся 853 ученика из 41 школы республики. Это не заболевшие, они именно на карантине, - подчеркнул Хажин.

По его словам, коронавирус выявлен в школах на территории 14 городов и районов Башкирии.

Глава Башкирии Радий Хабиров после доклада министра подчеркнул, что необходимо «продержаться эту неделю».

-Тогда нам будет понятно, что ситуация ровная и стабильная. Понятно, что кто-то будет болеть, заболевшие будут появляться. Но вот эту волну мы сдержали, - заявил Хабиров.

Глава Башкирии подчеркнул, что работу медицинских инспекторов в школах Башкирии власти продлили еще на неделю.