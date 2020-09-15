В Башкирии от гриппа планируется привить 2 млн жителей

В Башкирии прибыла первая партия прививок от гриппа Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии от гриппа привьют «практически 2 млн жителей». Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве 15 сентября сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

– В настоящее время поступила первая партия вакцины против гриппа для иммунизации взрослого населения в количестве 516 тысяч доз. Они распределены. На текущую дату – 15 сентября – в республике привито против гриппа 286 тысяч человек – 56% от полученной вакцинации, – передал глава ведомства.

Согласно докладу министра, в Башкирии есть медучреждения, которые на 100% завершили вакцинацию – это Аскинская, Буздякская, Ермекеевская, Караидельская, Верхне-Татышлинская, Федеровская и Шаранская ЦРБ.