Количество заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось до 8254 человек

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В Башкирии снова выросло число заболевших коронавирусом. По последним данным Минздрава, озвученным на оперативном совещании в правительстве республики, за сутки число инфицированных ковидом увеличилось на 31 человек, общее число заболевших в регионе достигло 8254 человек. За прошедшую неделю коронавирус был обнаружен у 210 жителей республики, темп прироста заболеваемости составил 2 %.

- На стационарном лечении сейчас находится 31 человек, их состояние в основном оценивается как средней степени тяжести. Еще состояние двух пациентов врачи оценивают как тяжелое. Свободный коечный фонд для пациентов с КВИ составляет более 50 процентов, - подчеркнули в ведомстве.

Что касается выписанных, то за сутки их число увеличилось на 56 человек и достигло 7722. Число умерших по-прежнему составляет 31 человек.