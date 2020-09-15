«Война войной, но жизнь продолжается»: глава Башкирии подвел итоги фестиваля «Сердце Евразии»

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 15 сентября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров подвел итоги фестиваля искусств «Сердце Евразии». Он поблагодарил всех, кто приложил руку к его организации, не смотря на риски в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

- Да, в этом были определенные риски, но, тем не менее, не хотелось терять наш пятый, юбилейный фестиваль «Сердце Евразии». Мы все-таки его провели. Он прошел довольно организованно, довольно интересно. Очень высокий уровень и участников был, мне кажется и люди порадовались. Хотя погода немного подкачала. Спасибо большое министерству культуры и все коллегами, которые этим занимались. Война войной, как говорится, но жизнь продолжается, - заявил Хабиров.

Напомним, международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» прошел 11 и 12 сентября в Уфе.