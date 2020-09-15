В Уфе спустя четыре дня прекратили поиски 18-летней девушки

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В Уфе спустя четыре дня прекратились поиски пропавшей Полины Ш.. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт». Девушку нашли живой. Где именно она пропадала и при каких обстоятельствах ее удалось обнаружить, активисты не уточнили.

Напомним, 18-летняя уфимка 11 сентября вышла из дома и не вернулась. Массированные поиски в природной и городской начались на следующий день. Сообщалось, что у пропавшей есть проблемы со здоровьем. Когда Полину не удалось обнаружить в кратчайшие сроки, волонтеры обратились к горожанам с просьбой проверить свои дворы и подъезды.