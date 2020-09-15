В Уфе грабители избили директора супермаркета ради шести бутылок коньяка

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Дерзкое ограбление произошло на днях в Уфе. В супермаркет зашли двое мужчин и применив насилие к директору магазина, забрали шесть бутылок коньяка. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, после этого они попытались скрыться на автомобиле.

По словам собеседника, машину дерзких грабителей задержали сотрудники ГИБДД в ходе спецоперации по перехвату. Одного из любителей крепкого алкоголя задержали на месте, а другой успел скрыться. Сейчас его разыскивает полиция.

О личности подозреваемых в грабеже известно не много. Один из них зарабатывал частным извозом в такси.