В Уфе осудили мошенников, обманувших дольщиков на 39 млн рублей

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Двоих жителей Уфы признали виновными в хищении у дольщиков 39 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде было установлено, что с апреля 2014 по август 2016 года обвиняемые зазывали горожан вложиться в долевое строительство. Один был председателем ЖСК «Жилой дом № 124/1 по улице Менделеева в Уфе», другой – генподрядчиком строительства многоэтажки. Для прикрытия они сымитировали бурную деятельность и предоставили будущим обманутым дольщикам строительную документацию.

В итоге, дольщики так и не увидели своих квартир и лишились денег. Десять человек потеряли в общей сложности 39 млн рублей. Накануне Советский районный суд признал мужчин виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Председателя ЖСК приговорили к двум годам колонии общего режима, его партнер получил два года условно с испытательным сроком на три года и штрафом в 900 тысяч рублей. Прокурор просил для обвиняемых по девять лет лишения свободы.