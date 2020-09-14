СМИ: Парламенту Башкирии предложат согласовать на пост премьер-министра Андрея Назарова

Сегодня Назаров занимает пост первого вице-премьера регионального правительства Фото: Рустем АХУНОВ

На ближайшем заседании Госсобрания-Курултая Башкирии депутатам предложат согласовать кандидатуру Андрея Назарова на пост премьер-министра регионального правительства. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на собственный источник в башкирском парламенте.

Ранее спикер Курултая Константин Толкачев заявил, что первое заседание осенней сессии парламента состоится 17 сентября. Парламентарии рассмотрят более 40 вопросов. Будет ли подниматься вопрос о согласовании на должность премьера Андрея Назарова, не сообщалось.

Напомним, на сегодняшний день председателем правительства Башкирии является сам глава республики Радий Хабиров. После убедительной победы на выборах в прошлом году он сформировал кабинет министров и назначил Андрея Назарова на пост первого вице-премьера. В марте этого года на встрече с журналистами Хабиров заявил, что Назаров де-факто исполняет обязанности премьера.