Размахивавший ножом на детской площадке мужчина перепугал уфимцев

скриншот видео

На детской площадке рядом с лицеем №160 в Уфе мужчина в черной футболке и камуфляжных штанах размахивал ножом перед тренажером. Происходящее на камеру телефона заснял гулявший с ребенком очевидец. 13 сентября запись на своей странице в фейсбуке обнародовал члена Совета по правам человека Башкирии Виль Тухватуллин.

На кадрах можно заметить, что герой видео отрабатывает ножевые приемы. Тухватуллин также показал скриншоты из родительского чата. Согласно переписке, после того как запись закончилась мужчина стал тренироваться с воображаемым пистолетом «с положения сидя». Уфимцев всерьез встревожил агрессивный настрой незнакомца. Так, один из горожан отметил, что тот «явно неадекватен» и «прилюдно показывает, на что он способен»: «А может, он что-то задумал? Захват школьников и так далее? Мне кажется, нужно сообщить полиции. Мало ли что у него в голове», – предположил житель башкирской столицы.