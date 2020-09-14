В районной больнице Башкирии коронавирусом заразились как минимум 68 медиков

13 медиков получили санаторные сертификаты

Как минимум 68 медиков Белебеевской ЦРБ заразились коронавирусом при исполнении должностных обязанностей. Специалисты получили выплаты по линии фонда социального страхования. Об этом сообщил профсоюз работников здравоохранения республики. В организации отметили, что районная больница оказалась второй после РКБ имени Куватова, где произошла вспышка COVID-19.

13 работникам из числа получивших компенсацию профсоюз вручил санаторно-оздоровительные сертификаты. Поправить здоровье пока смогут те, кто перенес коронавирус в тяжелой и среднетяжелой форме в госпитале во время так называемой первой волны – в апреле-начале мая текущего года.

– Пока остаются в стороне те, кто переболел на дому или в легкой степени. Работники потратились на дорогое лечение и не получили ничего, хотя также заразились на работе. Из средств профкома мы оказали им материальную помощь по 3000 рублей, – отметила председатель первичной организации Белебеевской ЦРБ Ольга Крутова.