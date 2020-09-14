Уфимку оштрафовали за попытку подкупа чиновников на 311 млн рублей

За передачу взятки в 4,4 млн рублей женщину оштрафовали на 310,8 млн Фото: Лия МУРАДЬЯН

Советский районный суд Уфы оштрафовал предпринимательницу на 311 млн рублей за попытку подкупить чиновников из городской администрации.

Все началось с того, что к осужденной обратился бизнесмен с просьбой посодействовать в аренде муниципальной земли. На участке он собирался вести предпринимательскую деятельность. Решить этот вопрос мужчина собирался незаконным способом, подкупив должностных лиц уфимской мэрии. Фигурантка согласилась стать посредницей во взяточничестве. В свою очередь она попросила знакомую, у которой были связи во властных кругах, помочь – та так же дала свое согласие на сделку.

Посредница сообщила бизнесмену, что размер взятки составляет 5 млн рублей, причем 2,5 млн из них необходимо внести в качестве аванса до оформления права аренды на земельный участок, а вторую половину – после закрытия сделки. Предпринимателя устроили эти условия. Однако фигурантка пошла дальше. Она предложила ему по той же схеме оформить еще три участка.

Мужчина передал это предложение своим знакомым – директорам ООО. Те были заинтересованы в аренде, и дали осужденной по 2,5 млн рублей. От всех участников махинации ей было передано в сумме 7,5 млн рублей, 4,4 млн из них она заплатила своей знакомой – той самой, со связями в мэрии, – чтобы она передала средства должностным лицам из городской администрации.

Суд признал обвиняемую виновной. Ее приговорили к семи годам лишения свободы условно и присудили штраф в размере 310,8 млн рублей.