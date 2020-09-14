Уфимская прокуратура хочет взыскать с коррумпированного экс-начальника вагонного депо 1,3 млн рублей

Прокуратура хочет взыскать с бывшего директора депо 1,3 млн рублей

Уфимская транспортная прокуратура хочет взыскать с уже осужденного экс-начальника производственного отдела Вагонного ремонтного депо 1,3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Бывшего директора предприятия судили за коммерческий подкуп за незаконные действия. В ходе процесса было установила, что в период с 2017 по 2019 год должностное лицо договорилось с руководством коммерческой организации и реализовало преступную схему ремонта в депо колесных пар подвижного состава без фактического оформления документов.

– За свои противоправные действия против интересов работодателя он получил от заказчика работ незаконные вознаграждения на сумму свыше 1,3 млн рублей, – передали в прокуратуре.

Суд дал злоумышленнику пять лет условного срока и оштрафовал на 300 тысяч рублей. Прокурор обратился после этого подал иск о взыскании с осужденного всей суммы вознаграждений, то есть тех самых 1,3 млн рублей.