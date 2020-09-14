В Башкирии число зараженных коронавирусом перевалило за 8,2 тысячи

Коронавирус за сутки подтвердился у 30 жителей Башкирии

В Башкирии с начала пандемии по состоянию на 14 сентября подтвердилось 8223 случая коронавируса. Прирост за сутки составил 30 инфицированных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

С учета по выздоровлению за все время было снято 7666 жителей, 52 из них вылечились за последние 24 часа.

Носителями COVID-19 на данный момент являются 526 человек: всего 32 пациента лежат в больницах, 494 находятся на амбулаторном лечении – у них болезнь протекает в легкой форме.

Показатель смертности за день не изменился – от коронавируса скончался 31 житель Башкирии.