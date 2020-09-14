Уфимец провалился в овраг и провел там пять часов

Пострадавшего мужчину передали медикам

В Уфе 54-летний мужчина провалился в овраг и пробыл там порядка пяти часов. Инцидент произошел вечером 13 сентября, сообщили в городском Управлении гражданской защиты.

– В 22:30 […] поступила информация, что в овраг в лесном массиве в районе улицы Чудинова упал мужчина. На место были направлены сотрудники поисково-спасательного отряда и бригада скорой помощи, – рассказали в УГЗ.

Как оказалось, мужчина направлялся по лесной тропинке от железнодорожной платформы. Тогда уже было темно, и горожанин оступился и упал в овраг глубиной около двух метров. При падении он потерял телефон и не мог вызвать спасателей. Он признался, что пролежал там около пяти часов, пока его стоны и крики не услышала проходившая мимо женщина – она и позвонила в аварийную службу. Спасатели достали беднягу из оврага и передали его медикам.