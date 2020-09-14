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В Уфе медики спасли жизнь хозяйке сгоревшей квартиры

Женщину обнаружили в бессознательном состоянии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В Уфе медики и спасатели смогли сохранить жизнь хозяйке сгоревшей квартиры. Пожар вспыхнул ранним утром 14 сентября в жилом доме по улице Комсомольской.

Когда машины МЧС прибыли на место, горела двухкомнатная квартира на втором этаже. Вызволять людей из зоны воздействия огня отправились сотрудники газодымозащитной службы. Всего они эвакуировали 29 человек, среди которых было семеро детей, а также потерявшая сознание хозяйка горящей квартиры.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

– Бригаде скорой медицинской помощи удалось реанимировать её, далее она была госпитализирована в медицинское учреждение, – передали в МЧС РБ.

Спасатели локализовали пожар в 6:05, а открытое горение ликвидировали в 6:15.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Сейчас дознаватель МЧС устанавливает причины происшествия. По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем.

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