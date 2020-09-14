В Башкирии полицейские задержали подростка за непотребства перед 7-летней девочкой

Парня задержали и доставили в отдел МВД

Полицейские башкирского города Салавата задержали подростка за «развратные действия сексуального характера» в отношении 7-летней девочки. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Напомним, ранее сообщалось, что юноша совершил непотребство перед первоклассницей посреди дня прямо около школы. В полицию с заявлением обратилась мать потерпевшей. По описанию школьницы был составлен субъективный портрет подозреваемого.

Спустя два дня, 10 сентября, сотрудники угрозыска разыскали предполагаемого преступника – им оказался 15-летний местный житель. Его доставили в отдел МВД, где он дал признательные показания. На молодого человека завели уголовное дело.