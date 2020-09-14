Башкирская певица Гульназ Асаева выставила хейтера на «доску позора»

фото: instagram

Башкирская певица Гульназ Асаева в сторис своего инстаграм-аккаунта опубликовала скриншот комментария от недоброжелательницы, которая критикуют ее внешний вид.

– Ты пересмотрела видео? Ты че такая страшная? Что под глазами? Что так семейная жизнь влияет на тебя? Или это детоксы так влияют на тебя? По мнению народа, у тебя мама лучше выглядит, чем ты. Только голос, когда поешь, у тебя хорош, а все остальное […], – заявила артистке ненавистница.

фото: instagram

Вместо того, чтобы отвечать на этот выпад, Асаева оставила ссылку на страницу хейтера и подписала свой пост «доска позора». По всей видимости, таким образом она решила бороться со злопыхателями.

Напомним, Гульназ не первый раз становится объектом критики своих подписчиков. Недавно их возмутил пост певицы, в котором она хвастается премией.