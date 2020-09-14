Башкирия введет новый вид охоты по примеру европейских стран

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Депутаты башкирского парламента на ближайшем пленарном заседании примут поправки в закон об охоте и о животном мире. Новая норма будет регулировать любительскую и спортивную охоту на зверей, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

– Законопроектом предполагается работа со стороны охотничьих хозяйств по разведению животных, возобновлению их численности на специально отведенных территориях, где будет осуществляться охота, – пояснил спикер Госсобрания Константин Толкачев. – Это положительно скажется на численности животных в естественной среде обитания. Такой подход также исключает случайных свидетелей охоты среди населения и возможность несчастных случаев. Кроме того, исключается уход подранков, соответственно не будет раненых, искалеченных животных в лесу.

Председатель парламента также добавил, что законодатели стараются сделать охоту более гуманной, безопасной и снизить при этом негативное влияние на популяции животных. Предложенная Госсобранием система, отметил Толкачев, уже практикуется в европейских странах – Германии, Швейцарии, Италии, Великобритании.