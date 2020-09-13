Фанаты ЦСКА припомнили экс-гендиру «Уфы» противоречивую фразу про «Спартак»

Шамиль Газизов стал гендиректором "Спартака" в июле текущего года Фото: Рустем АХУНОВ

Фанаты ЦСКА на матче со «Спартаком» 13 сентября припомнили гендиректору «красно-белых» Шамилю Газизову противоречивую фразу про его нынешнюю команду. Болельщики вывесили баннер со словами, которые функционер произнес будучи руководителем ФК «Уфа»: «Смешно, когда уфимец на домашних матчах болеет за какой-то, […], «Спартак».

Фотография с тем самым баннером / twitter.com

Впрочем, в 2019 году Газизов практически сразу дал объяснения тому, что имел в виду. В интервью «Чемпионату» он сказал, что «те слова были вырваны из контекста», и он говорил «не только про болельщиков Уфы» – «речь шла о воспитании, движении вперёд, почему у нас в провинции пустуют стадионы на нетоповых матчах. Когда слова выдернули из контекста, моя позиция получилась очень агрессивной», – пояснил специалист.

Напомним, Шамиль Газизов на протяжении 10 лет занимал пост генерального директора «Уфы» и проводил грамотную управленческую политику. В июле текущего года специалист принял предложение занять аналогичную должность в московском «Спартаке».