Уфимка ударила своего любовника ножом в печень

Женщину доставили в отдел МВД, там она дала признательные показания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе местная жительница ударила пьяного сожителя ножом в печень. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

По данным собеседника, 40-летний горожанин получил проникающее ранение у себя дома в ходе ссоры с 36-летней подругой. Ему вовремя успели вызвать «скорую».

Пока медики в одной из городских больниц «латали» потерпевшего, к нему в квартиру наведались сотрудники полиции. Они задержали подозреваемую и доставили ее в отдел МВД. Там женщина дала признательные показания. Следственный отдел в отношении нее возбудил уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». После этого уфимку отпустили под подписку о невыезде.