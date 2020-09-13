«Время для нее может быть губительно»: уфимцев призывают выйти на поиски 18-летней девушки

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Волонтеры «Лиза Алерт» призывают уфимцев выйти на поиски 18-летней Полины Шутковой. 11 сентября девушка вышла из дома, но обратно так и не вернулась. По словам активистов, ее необходимо найти как можно быстрее, поскольку она нуждается в медицинской помощи.

– Более суток поиска: в природной и городской среде. Результат на данный момент отрицательный. Не найдена... […] Время для неё, к сожалению, может быть губительно… – написали представители «Лиза Алерт» в своем официальном сообществе «ВКонтакте».

Они попросили жителей башкирской столицы осмотреть свой двор и подъезд – спасатели и поисковики физически не могут обойти все дома в городе. Волонтеры отметили, что особое внимание нужно уделить микрорайонам Дема, Зеленая роща и Затон. Они также призвали распространить информацию о Полине Шутковой по чатам мессенджеров и социальных сетей.

Приметы Полины Шутковой: рост 170 см, нормального телосложения, волосы светлые, глаза зеленые.

В день пропажи она была одета в бордовую куртку, черную юбку до колен, черные плотные колготки, черные туфли со шнурками.

Всех, кто видел ее, либо знает о ее местонахождении, просят позвонить в полицию по номеру 112 или позвонить на горячую линию «Лиза Алерт» по номеру: 8-800-700-54-52.