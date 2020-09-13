В Уфе за гипермаркетом построят образовательный комплекс на 2460 детей

О сроках введения комплекса в эксплуатацию пока не сообщается Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В Уфе за гипермаркетом «Лента» на улице Бельской появится многофункциональный образовательный комплекс. Он будет включать в себя школу на 2200 учащихся и детсад на 260 мест. Об этом в ответ на просьбу жительницы Кузнецовского затона построить в районе учебные заведения сообщил начальник информационно-аналитического управления мэрии Марсель Байдавлетов.

– По детскому саду разработан рабочий проект и получено положительное заключение экспертизы, добавил специалист – Строительство школы планируем в два этапа, в первую очередь будет привязан проект школы на 1225 учащихся. Остальное количество мест […] будем строить во второй очереди.

Правда, никаких данных по срокам строительства и введения комплекса в эксплуатацию сотрудник уфимской администрации не озвучил.