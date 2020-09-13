«Спи спокойно, братец»: в Башкирии трагически погиб 17-летний парень

фото: соцсети

В Башкирии скорбят по 17-летнему Дмитрию К. (имя изменено – прим. ред.), который разбился на внедорожнике в деревне Верхнеиванаево. Смертельное ДТП случилось ранним утром 10 сентября. Юноша не справился с управлением на чужой Renault Duster, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась в кювете. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Сейчас полиция разбирается, каким образом несовершеннолетний получил доступ к автотранспорту.

фото: ГИБДД РБ

Тем временем друзья и родственники Дмитрия переживают личную трагедию. Они исписали его страницу соболезнованиями и словами скорби: «Спи спокойно ,вечная память, братец», «Ты был лучшим из лучших», «Покойся с миром друг», – пишут близкие погибшего.

Собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что в декабре юноше исполнилось бы 18 лет. В этом году он перешел на третий курс одного из республиканских колледжей. По словам местной жительницы, мать Дмитрия – уважаемый в районе преподаватель.