В Башкирии третий месяц разыскивают без вести пропавшего мужчину

фото: "Лиза Алерт"

Волонтеры башкирского отделения «Лиза Алерт» распространяют ориентировку на пропавшего без вести Ильгиза Гумерова. 39-летний житель деревни Каран-Зилга Гафурийского района перестал выходить на связь с близкими 10 июля. С тех пор его никто не видел. Активисты полагают, что мужчина может находиться в любом районе республики.

Приметы: рост – 160 см, среднее телосложение, черные кудрявые волосы, карие глаза.

Был одет в серую футболку в крупную клетку и темно-синее спортивное трико.

Всех, кто знает о местонахождении Ильгиза Гумерова, просят позвонить по телефону 8(800)700-54-52 («Лиза Алерт») или 112 (экстренная служба).