«Салават Юлаев» с минимальным отрывом обыграл омский «Авангард»

СЮ трижды поразил ворота гостей Фото: Рустем АХУНОВ

Уфимский «Салават Юлаев» победил омский «Авангард» со счетом 3:2 в первом домашнем матче КХЛ. Шайбами у хозяев отметились Евгений Бирюков и Тему Хартикайнен.

Счет во встрече был открыт уже на 23-й секунде, когда у ворот омичей снаряд отскочил Бирюкову, и тот махом бросил его в ворота – 1:0. Затем на 11-й минуте преимущество удвоил Хартикайнен. Он протаранил защиту соперника и нанес удар точно в девятку – 2:0. Комфортный счет до конца первого тайма удержать не удалось – форвард гостей Хохлачев пробил Метсолу – 2:1.

В начале второго периода, на 23-й минуте, Хайртикайнен вновь забил шайбу – 3:1. В этот момент «юлаевцы» находились в большинстве. В дальнейшем ни одна из сторон не смогла отличиться. При этом омичи за вторую двадцатиминутку умудрились схлопотать сразу четыре удаления.

В заключительный период «Авангард» бросился в атаку, уфимцы сели ближе к своим воротам в надежде удержать счет и уповая на резкие контрвыпады. Тактика работала большую часть отрезка – до тех пор, пока гости в лице Шумакова не сократили отставание до минимального – 3:2. Впрочем, большего успеха команда добиться не смогла. Так игра и закончилась.

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард» (Омск) – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).