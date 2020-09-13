«Еще раз увижу – застрелю»: в Башкирии стая бездомным собак загнала детей на горку

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На игровой площадке башкирского города Нефтекамска стая бездомных собак загнала детей на горку. Произошедшее на камеру телефона из окна своей квартиры сняла местная жительница. Запись опубликована в одном из сообществ «ВКонтакте».

На кадрах видно, как несколько девочек стоят на горке, в то время как на них лают четыре собаки. Дети решаются спуститься на землю только после того, как псов отгоняет мужчина. Он забросал собак камнями.

– Это большая проблема города. Кто этим занимается? Спасибо мужчине, отогнал собак, девчонки успешно пошли домой, – написал автор поста.

В комментариях многие горожане выразили солидарность с тем, что собаки становятся проблемой для местных жителей, а в особенности – для детей.

– На пересечении Дорожной и Социалистической спас девочку во дворе. Еще раз увижу псину без поводка, застрелю. И тех, кто заступится за псину, – тоже, – предупредил в комментариях пользователь.