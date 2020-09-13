Жительницу Башкирии оштрафовали за публикацию электронной книги в соцсетях

После вмешательства прокуратуры запрещенный материал был удален с социальной сети

В башкирском городе Сибае по требованию местной прокуратуры 31-летнюю горожанку оштрафовали за публикацию электронной книге на своей странице «ВКонтакте». Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как оказалось, размещенный материал входит в федеральный список экстремистских материалов Минюста. Суд наложил на женщину штраф и предостерег ее о недопустимости подобных нарушений. Сумма взыскания не уточняется.

В прокуратуре добавили, что после разбирательств запрещенный материал был удален с соцсети.