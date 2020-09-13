Новая неделя в Башкирии начнется с заморозков и ветра – МЧС

Ночью и утром в Башкирии будет холодно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЧС Башкирии опубликовало штормовое предупреждение – 14 сентября местами в республики ожидаются заморозки и сильный ветер. Порывы будут достигать 18 метров в секунду, а ночью и утром температура в воздухе и на поверхности может упасть до 0, -2°. В то же время в юго-восточных районах региона сохранится чрезвычайный класс пожароопасности.

Синоптики Башгидромета в свою очередь сообщили, что грядущей ночью обойдется без существенных осадков, в среднем температура сохранится в район +3, +8°. Днем пройдут кратковременные дожди, столбики термометров покажут +14, +19°.