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Новая неделя в Башкирии начнется с заморозков и ветра – МЧС

Температура воздуха может упасть до 0, -2 градусов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ночью и утром в Башкирии будет холодно

Ночью и утром в Башкирии будет холодно

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЧС Башкирии опубликовало штормовое предупреждение – 14 сентября местами в республики ожидаются заморозки и сильный ветер. Порывы будут достигать 18 метров в секунду, а ночью и утром температура в воздухе и на поверхности может упасть до 0, -2°. В то же время в юго-восточных районах региона сохранится чрезвычайный класс пожароопасности.

Синоптики Башгидромета в свою очередь сообщили, что грядущей ночью обойдется без существенных осадков, в среднем температура сохранится в район +3, +8°. Днем пройдут кратковременные дожди, столбики термометров покажут +14, +19°.

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