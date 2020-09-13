Раскрыта личность 31-й жертвы коронавируса из Башкирии

В Башкирии от коронавируса скончалась 40-летняя женщина

В министерстве здравоохранения Башкирии раскрыли личность 31-й жертвы коронавируса. Ею оказалась жительница города Салавата, на момент смерти ей было всего 40 лет. В ведомстве уточнили, что состояние умершей было осложнено болезнью органов дыхания.

Напомним, что это уже второй летальный случай от COVID-19 за сентябрь. Первый был зарегистрирован 10 числа. Тогда стало известно о смерти 85-летнего уфимца.

По состоянию на 13 сентября в Башкирии зафиксировано 8193 зараженных коронавирусом, 7614 из них выздоровели и 548 все еще болеют.