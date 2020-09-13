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В лесах Башкирии за день потерялись сразу 15 человек

Все они отправились собирать грибы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Спасатели дали несколько рекомендаций любителям собирать грибы

Спасатели дали несколько рекомендаций любителям собирать грибы

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Башкирии за один только день 11 сентября в лесах заблудились 15 человек. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС. По данным ведомства, все потерявшиеся были грибниками. К счастью, они нашлись живыми и здоровыми.

– Самыми «урожайными» на потерю грибников стали Иглинский, Благовещенский и Туймазинский районы, – сообщили в аварийном ведомстве, отметив, что пора «тихой охоты» для спасателей является «очень напряженной».

В госкомитете рекомендуют перед походом в лес взять заряженный телефон, питьевую воду, запас продуктов, спички и фонарь, а также сообщить родственникам о своем маршруте. Кроме того, необходимо надеть яркую непромокаемую одежду

– Если вы заблудились и нет связи, идите вдоль ручья вниз по течению. Систематически останавливайтесь и внимательно прислушивайтесь. Если слышен шум, идите на него. Так лай собаки и гудки автомобиля слышны за 2-3 км, шум трактора за 3-4 км, гудки тепловоза– 4-5 км, – добавили спасатели.

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