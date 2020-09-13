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Общество

В Башкирии число жертв коронавируса увеличилось до 31 человека

Это вторая смерть от COVID-19 за текущий месяц
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии еще один человек умер от коронавируса

В Башкирии еще один человек умер от коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса, вторая за сентябрь. Число летальных исходов с начала пандемии увеличилось до 31 человека. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики. Личность умершего в ближайшее время должен раскрыть региональный Минздрав.

По состоянию на 13 сентября в Башкирии подтверждено 8193 случая COVID-19. За сутки инфекцию обнаружили у 32 жителей. С учета по выздоровлению было снято всего семь человек (за все время – 7614).

На лечении остаются 548 человек, 39 из них лежат в больницах, 509 находятся на самоизоляции – болезнь у них протекает в легкой форме.