Появились фото фейерверка с уфимского фестиваля «Сердце Евразии»

фото: ufacity.info

Мэрия Уфы опубликовала фото фейерверка с заключительного дня международного фестиваля искусств «Сердце Евразии». Десятки залпов салюта прогремели над амфитеатром конгресс-холла «Торатау» вечером 12 сентября.

фото: ufacity.info

В 2020 году «Сердце Евразии» проходило всего два дня [в прошлом – четыре] – 11 и 12 сентября. Это связано со сложившейся ситуацией с коронавирусом.

фото: ufacity.info

На юбилейном, пятом по счету фестивале за это время успели выступить Надежда Бабкина, «Бурановские бабушки», этно-рок проект «Пелагея», а также народные артисты Аскар Абдразаков и Олег Газманов.