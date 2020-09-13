Житель Башкирии до смерти забил любовницу за оскорбление мужского достоинства

Ближайшие шесть лет мужчина проведет в колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирском городе Нефтекамске местный житель до смерти забил любовницу за оскорбление мужского достоинства. Женщина сказала своему приятелю, что он «не мужик», и тот бросил ей в голову бутылку водки, а затем стал бить по лицу и телу кулаками. Всего он нанес как минимум 17 ударов. Потерпевшая скончалась от отека головного мозга в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Горожанина судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Во время процесса подсудимый полностью признал свою вину и рассказал, что предшествовало злополучному вечеру. Как оказалось у него и его подруги были проблемы с алкоголем, и она даже проходили реабилитацию в наркологии. Правда, выписавшись оттуда, пара принялась за старое. В ходе застолья между ними вспыхнул конфликт, и женщина сказала ту самую роковую фразу.

Мужчина признался, что после того как все случилось, он думал, что его сожительница жива – какое-то время она действительно дышала и у нее перестала идти кровь. Однако на самом деле женщина находилась при смерти. Утром она умерла. Тогда подсудимый вызвал родственников, а сам пошел к соседу. Он сидел у приятеля до тех пор, пока за ним не пришли сотрудники полиции.

Суд приговорил мужчину к 6,5 года «строгача». И это с учетом ряда смягчающих обстоятельств – признания вины, раскаяния, наличия маленького ребенка и отца-инвалида, а также состояния здоровья.