Радий Хабиров назвал парк, который будет считаться лучшим в Башкирии

фото: vk.com / Ульфат Мустафин

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал парк, который совсем скоро будет считаться лучшим в Башкирии. Речь идет о черниковском парке «Первомайский», реконструкция которого подходит к концу. 12 сентября руководитель республики посетил этот объект.

– Мы завершим здесь все в октябре, и это будет, пожалуй, лучший парк республики. Но на детских площадках здесь уже каждый день тысячи детей! – написал Хабиров на своих страницах в соцсетях.

В том же посте он добавил, что «самое приятное» в его работе – это видеть, как люди радуются ее результатам.