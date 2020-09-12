«Беру все, что хорошо лежит»: молодая уфимка рассказала, как из принципа питается едой с помоек

По мнению Лизы, на мусорках можно найти все необходимое для жизни

На днях издание «Правмир» опубликовало исследование о том, почему еда с полок супермаркетов попадает на свалки и куда она девается потом. Оказывается, в нашей стране есть немало людей, которые питаются выброшенными продуктами и не все из них делают это от безысходности. Например, не так давно в России появилось движение «фриганов». Они собирают еду и не только с помоек по идеологическим причинам.

В статье «Правмира» рассказывается о 20-летнй жительнице Уфы Лизе (имя изменено. – Ред). Она питается исключительно тем, что находит среди отходов и прекрасно себя чувствует.

- Беру все, что хорошо лежит: одежда, еда, техника. То, что нельзя съесть, можно переработать и приготовить что-нибудь. Например, из кефира я делаю сыр. Одежду, как правило, продаю или обмениваю. Людям обычно все равно, что мы делаем, - рассказывает Лиза корреспондентам «Правмира».

Такой образ жизни девушка выбрала сугубо по идеологическим причинам. Она считает, прогресс плохо влияет на человечество. В магазины она ходит только за средствами гигиены и приправами. Остальное находит на мусорках около супермаркетов.