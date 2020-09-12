Бабье лето в Башкирии будет рекордным: когда в республику придет теплая погода

Фото: Рустем Ахунов

Бабье лето в 2020 году в Башкирии получится рекордно коротким. По прогнозам синоптиков на смену сухой, ясной и относительно теплой погоде придут затяжные дожди. В ближайшие дни в регионе зарядят дожди, а с 18 по 22 сентября небо над республикой прояснится – это и будет бабье лето.

По прогнозам метеорологов в эти дни днем столбики термометров будут подниматься до +18, +20 градусов Цельсия. По ночам температура воздуха будет опускаться до +8 . В тоже время усилится ветер – скорость порывов будет достигать 12-14 метров в секунду.

Настоящая осень придет в Башкирию 24 сентября. С этого дня и до конца месяца в республике установится прохладная и дождливая погода. Днем температура воздуха упадет до +8, +6 градусов Цельсия.